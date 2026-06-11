Les décoiffeuses Compiègne

Compiègne

Les décoiffeuses

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

Auteur Éric Carrière

Genre Comédie

Succès du festival d’Avignon 2025, cette création emmène les spectateurs dans un salon de coiffure hilarant.

Les décoiffeuses , c’est la rencontre entre une coiffeuse énergique et délirante et une enseignante déprimée qui veut changer de tête ! La collision des genres est explosive… tout y passe l’amour, le mariage, l’éducation, la séduction, la dépression…

Leurs vies s’entrechoquent en un éclat de rire général. Ça chante, ça bouge, ça déconne.

C’est vivant.

L’auteur et metteur en scène Eric Carrière est sous le charme

Isabelle et Sandra forment un véritable duo détonnant ! un duo qui ira loin parce que la magie est là, le miracle a lieu les gens les aiment ! J’adore travailler avec ces filles qui font péter la machine ! Allez les voir ! C’est un chevalier du fiel qui vous le dit !

Auteur Éric Carrière

Genre Comédie

Succès du festival d’Avignon 2025, cette création emmène les spectateurs dans un salon de coiffure hilarant.

Les décoiffeuses , c’est la rencontre entre une coiffeuse énergique et délirante et une enseignante déprimée qui veut changer de tête ! La collision des genres est explosive… tout y passe l’amour, le mariage, l’éducation, la séduction, la dépression…

Leurs vies s’entrechoquent en un éclat de rire général. Ça chante, ça bouge, ça déconne.

C’est vivant.

L’auteur et metteur en scène Eric Carrière est sous le charme

Isabelle et Sandra forment un véritable duo détonnant ! un duo qui ira loin parce que la magie est là, le miracle a lieu les gens les aiment ! J’adore travailler avec ces filles qui font péter la machine ! Allez les voir ! C’est un chevalier du fiel qui vous le dit ! .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: %C9ric Carri%E8re

Genre: Comedy

A hit at the 2025 Avignon Festival, this production takes audiences on a hilarious journey to a hair salon.

Les d%E9coiffeuses is the story of an energetic, zany hairdresser and a depressed teacher who wants a new look! The clash of personalities is explosive… everything is on the table: love, marriage, education, seduction, depression…

Their lives collide in a burst of laughter. It sings, it moves, it’s a blast.

It’s alive.

Author and director Eric Carrière is captivated:

“Isabelle and Sandra make a truly explosive duo! A duo that will go far because the magic is there, the miracle is happening: people love them! I love working with these girls who really get the show going! Go see them! Take it from a true connoisseur!

L’événement Les décoiffeuses Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme