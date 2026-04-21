Comprendre la nature en la simulant Maison Paris Nature Paris
Comprendre la nature en la simulant Maison Paris Nature Paris dimanche 31 mai 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence]
Afin de mieux comprendre le réel, il peut être utile de le simuler sur un ordinateur de la même manière que l’on comprend mieux ce qu’est un gâteau en le faisant soi-même. Mais comment réalise-t-on des simulations et à quelles limites se heurtent-elles ? Des réponses seront apportées à travers quelques exemples (système proie/prédateur, forme d’un œuf, montagnes, etc..). Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité Informatique du Palais de la découverte.
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T14:30:00+02:00_2026-05-31T15:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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