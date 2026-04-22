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Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré

Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré

Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré samedi 27 juin 2026.

Adresse : 26 Rue des Déportés

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Bléré

Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Émilie Tillier, musicienne-chanteuse, vous invite à un voyage musical et poétique autour de berceuses et de comptines sur le thème de la nuit, des étoiles et de la lune, accompagnées par des instruments féeriques. Spectacle jeune public À partir de 2 ans
Émilie Tillier, musicienne-chanteuse, vous invite à un voyage musical et poétique autour de berceuses et de comptines sur le thème de la nuit, des étoiles et de la lune, accompagnées par des instruments féeriques. Spectacle jeune public À partir de 2 ans   .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 

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English :

Émilie Tillier, musician and singer, invites you on a musical and poetic journey through lullabies and nursery rhymes on the theme of night, stars and the moon, accompanied by magical instruments. Show for young audiences From age 2

L’événement Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37

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