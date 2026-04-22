Bléré

Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Émilie Tillier, musicienne-chanteuse, vous invite à un voyage musical et poétique autour de berceuses et de comptines sur le thème de la nuit, des étoiles et de la lune, accompagnées par des instruments féeriques. Spectacle jeune public À partir de 2 ans

Émilie Tillier, musicienne-chanteuse, vous invite à un voyage musical et poétique autour de berceuses et de comptines sur le thème de la nuit, des étoiles et de la lune, accompagnées par des instruments féeriques. Spectacle jeune public À partir de 2 ans .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63

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English :

Émilie Tillier, musician and singer, invites you on a musical and poetic journey through lullabies and nursery rhymes on the theme of night, stars and the moon, accompanied by magical instruments. Show for young audiences From age 2

L’événement Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37