Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré
Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré samedi 27 juin 2026.
Bléré
Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Émilie Tillier, musicienne-chanteuse, vous invite à un voyage musical et poétique autour de berceuses et de comptines sur le thème de la nuit, des étoiles et de la lune, accompagnées par des instruments féeriques. Spectacle jeune public À partir de 2 ans
Émilie Tillier, musicienne-chanteuse, vous invite à un voyage musical et poétique autour de berceuses et de comptines sur le thème de la nuit, des étoiles et de la lune, accompagnées par des instruments féeriques. Spectacle jeune public À partir de 2 ans .
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63
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English :
Émilie Tillier, musician and singer, invites you on a musical and poetic journey through lullabies and nursery rhymes on the theme of night, stars and the moon, accompanied by magical instruments. Show for young audiences From age 2
L’événement Comptines et chansons au Clair de Lune. Compagnie Melia Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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