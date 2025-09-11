Concert 1 voix et 6 cordes Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Espace Molière, 16 Rue des Thermes, Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

16 avril 2026, 20h30

fin : 2026-04-16 22:00:00

2026-04-16

30 ans après “1 Voix, 10 Doigts”, album mythique de Claude Nougaro en duo avec Maurice Vander, voici “1 Voix, 6 Cordes” par Yvan Cujious et Louis Winsberg.

Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent de Louis Winsberg (Sixun, Nougaro, Maurane…) et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire

magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne.

Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette “Armstronguienne” vient faire le lien entre Mississipi et Garonne.

Yvan Cujious et Louis Winsberg rendent un hommage appuyé et très qualitatif à Claude Nougaro, avec leur projet 1 voix, 6 cordes.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif 20€ en prévente, 25€ sur place.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Réservation : 03 84 40 56 20, poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

