Concert 1 voix et 6 cordes Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16 22:00:00
2026-04-16
30 ans après “1 Voix, 10 Doigts”, album mythique de Claude Nougaro en duo avec Maurice Vander, voici “1 Voix, 6 Cordes” par Yvan Cujious et Louis Winsberg.
Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent de Louis Winsberg (Sixun, Nougaro, Maurane…) et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire
magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne.
Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette “Armstronguienne” vient faire le lien entre Mississipi et Garonne.
Yvan Cujious et Louis Winsberg rendent un hommage appuyé et très qualitatif à Claude Nougaro, avec leur projet 1 voix, 6 cordes.
À l’Espace Molière à 20h30.
Tarif 20€ en prévente, 25€ sur place.
Réservation au 03 84 40 56 20. .
Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr
