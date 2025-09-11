Théâtre Velouté Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Théâtre Velouté Espace Molière Luxeuil-les-Bains jeudi 23 avril 2026.

Théâtre Velouté

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Une pointe de crème dans une simple soupe apporte une onctuosité et une douceur qui en font un velouté. Mais ça reste une soupe. Sous le gant, la main de fer. Sous l’apparence sympathique, un monstre.

Partant d’un entretien d’embauche classique et sympathique, un rapport étrange s’instaure entre la recrue et le recruteur.

Sur un texte ciselé de Victor Haïm, la metteuse en scène a brodé un habit de lumière à ce spectacle où le végétal côtoie l’animal. Le velouté servi dans une soupière en porcelaine n’en garde pas moins le goût de brûlé hérité de la casserole. Et puis il y a cet insecte énervant qui tourne en rond, excitant les papilles et les esprits.

Du théâtre contemporain de belle facture, où les lumières sont soignées et où chaque détail a été pensé pour donner à ces rapports humains une dimension théâtrale jubilatoire.

Dans l’arène, le taureau peut-il finir par embrocher le toréador ?

Artistes Florian Blache, Shirley Coquaire et Aurélien Oosterlinck

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 15€ / Tarif réduit 13€ / Tarif abonné 9€ / Tarif Jeunes 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

