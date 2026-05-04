Concert à Aix-En-Provence : Vivaldi x Bach x Piazzolla Vol.2 Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Vendredi 29 mai, 21h00 30€ prestige 25€ essentiel – 5€ de réduction pour les demandeurs d’emploi, PMR, -25 ans et intermittent du spectacle

Vivez une soirée d’exception à Aix-en-Provence : l’Ensemble Musicâme France sublime Vivaldi, Bach et Piazzolla à l’église Saint-Jean de Malte. Un voyage unique !

Retrouvez l’Ensemble Musicâme France à Aix-en-Provence pour une soirée de musique classique d’exception. Au cœur de la magnifique Église Saint-Jean de Malte, six musiciens virtuoses vous transportent le temps d’un concert unique. Un événement à ne pas manquer! Réservez vite vos places pour cette soirée inoubliable !

**Programme:**

* A.Piazzolla : Otoño porteña

* J.S.Bach : Brandebourgeois 5 – Allegro

* A.Vivaldi : Concerto pour flûte en Sol min. « La notte »

* A.Piazzolla : Adiós Nonino

* A.Piazzolla : Histoire du Tango : Night Club 1960 & Café 1930

* J.S.Bach/Reinhardt : Allegro du Concerto pour 2 violon en Ré min (Version Jazz)

* A.Piazzolla : Escualo

* C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj. – Allegro assai

* A.Piazzolla : La muerte del angel

* A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : été – Final

** Ensemble Musicâme France **

**Flûtes:** Issam Garfi ; **Accordéon** : Sébastien Mazoyer ; **Violon-solo:** Valentin Seignez-Bacquet, **2nd violon:** Dali Feng ; **Alto:** Magali Demesse ; **Violoncelle:** Xavier Chatillon

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

[Pour en savoir plus cliquez ici.](https://musicamefrance.com/a-propos-musicame/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T22:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-musicamefrance-aix-en-provence-vivaldi-bach-piazzolla/

Église Saint-Jean de Malte 24 rue d’Italie 13100 AIX-EN-PROVENCE Cuques Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône



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