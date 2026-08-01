Concert A alma do Brasil Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence
jeudi 27 août 2026 · Cour de l'école Sainte Catherine · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert A alma do Brasil
Jeudi 27 août 2026 de 18h30 à 19h. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Ce quartet, composé de figures emblématiques du jazz en région PACA, crée un pont sonore parfait entre la sophistication harmonique européenne et la chaleur rythmique de Rio.
Mar e Sol incarne la quintessence de la Bossa Nova avec une exigence artistique rare. Bien plus qu’une simple interprétation, le groupe propose une immersion dans une esthétique où la technique s’eﬀace devant l’émotion. Une prestation d’une qualité irréprochable, taillée pour les plus grandes scènes.
Mar E Sol
● Farah Sinha, chant
● Philippe Coromp, piano
● Louis Coromp, percussions
● Patrick Ferné, contrebasse.
Manha de Carnaval, Luiz Bonfá
Dindi, Antônio Carlos Jobim
You’re Everything, Chick Corea
Mas Que Nada, Sérgio Mendes .
Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
This quartet, composed of iconic figures of the jazz scene in the PACA region, creates a perfect musical bridge between European harmonic sophistication and the rhythmic warmth of Rio.
L’événement Concert A alma do Brasil Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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