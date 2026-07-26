Concert a cappella Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
samedi 28 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Auditorium Marcel Landowski
Pierre-Louis de Laporte et Christophe Grapperon, direction
Concert a capella du département supérieur pour jeunes chanteurs
Le samedi 28 novembre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-28T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-28T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-28T16:00:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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