Concert a cappella Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

samedi 28 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski

Pierre-Louis de Laporte et Christophe Grapperon, direction

Concert a capella du département supérieur pour jeunes chanteurs

Le samedi 28 novembre 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-28T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-28T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-28T16:00:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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