Concert à la bougie, Église Saint-Étienne, Maincy

Informations pratiques

Concert à la bougie Samedi 19 septembre, 20h00, 21h30 Église Saint-Étienne Seine-et-Marne

deux concerts de prévus, environ 150 à 200 personnes attendues par concert, 10 euros la place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Dans l’atmosphère unique d’une église illuminée à la bougie, sont organisés deux concerts intimes et poétiques en trio.

Autour de la harpe, de la guitare et de la voix de l’artiste, accompagnée au violon et au violoncelle, le public voyage entre compositions originales, chansons françaises et titres de renommée internationale ré-imaginés avec des instruments classiques.

Église Saint-Étienne Place de l’Eglise, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0160681712 https://www.maincy.fr/patrimoine [{« type »: « link », « value »: « https://maincy-patrimoine-vivant.s2.yapla.com/fr/event-125068 »}, {« type »: « link », « value »: « https://maincy-patrimoine-vivant.s2.yapla.com/fr/event-125063 »}] Une première église, déjà consacrée à Saint Étienne, occupait la place de l’église actuelle. Son clocher est élevé sur ce qui fût une tour de défense aux contreforts restés très apparents. Les quatre gargouilles sont un vestige du XIIIe siècle. L’édifice porte la marque du Grand Siècle inscrit dans le sillage de Nicolas Fouquet. C’est à son architecte de prédilection, Louis Le Vau, que le surintendant des finances confie le soin d’agrandir et d’embellir l’église de Maincy.

Du caractère primitif de l’édifice, il fait table rase pour imposer une façade décoration de style Louis XIII. Le collatéral gauche est flanqué d’un porche ouvert élevé sur perron conférant à l’église une certaine originalité.

Dans l’atmosphère unique d’une église illuminée à la bougie, sont organisés deux concerts intimes et poétiques en trio.

© Doucet Tiphanie – Mairie de Maincy