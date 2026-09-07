Découverte des trésors cachés, Église Saint-Étienne, Maincy
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Étienne · Maincy
Informations pratiques
Découverte des trésors cachés 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Seine-et-Marne
20 personnes par session, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Visites touristiques guidées du Coeur de Maincy
Partez à la découverte des mystères architecturaux cachés de Maincy lors d’une visite guidée.
Église Saint-Étienne Place de l’Eglise, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0160681712 https://www.maincy.fr/patrimoine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/visites-touristiques-guidees-du-coeur-de-maincy-1788296923 »}] Une première église, déjà consacrée à Saint Étienne, occupait la place de l’église actuelle. Son clocher est élevé sur ce qui fût une tour de défense aux contreforts restés très apparents. Les quatre gargouilles sont un vestige du XIIIe siècle. L’édifice porte la marque du Grand Siècle inscrit dans le sillage de Nicolas Fouquet. C’est à son architecte de prédilection, Louis Le Vau, que le surintendant des finances confie le soin d’agrandir et d’embellir l’église de Maincy.
Du caractère primitif de l’édifice, il fait table rase pour imposer une façade décoration de style Louis XIII. Le collatéral gauche est flanqué d’un porche ouvert élevé sur perron conférant à l’église une certaine originalité.
Visites touristiques guidées du Coeur de Maincy
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