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Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art, Place des Fourneaux, Maincy

samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy

Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place des Fourneaux
Adresse
Place des Fourneaux 77950 Maincy
Ville
77950 Maincy
Département
Seine-et-Marne

Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les savoir-faire de notre territoire à travers un marché réunissant producteurs, artisans et créateurs locaux. Rencontrez des passionnés, participez à des ateliers et profitez d’un moment convivial au cœur de Maincy.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/
Découvrez les savoir-faire de notre territoire à travers un marché réunissant producteurs, artisans et créateurs locaux. Rencontrez des passionnés, participez à des ateliers et profitez d’un moment…

©Mairie de Maincy

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