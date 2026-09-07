Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art, Place des Fourneaux, Maincy
samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy
Informations pratiques
Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez les savoir-faire de notre territoire à travers un marché réunissant producteurs, artisans et créateurs locaux. Rencontrez des passionnés, participez à des ateliers et profitez d’un moment convivial au cœur de Maincy.
Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/
Découvrez les savoir-faire de notre territoire à travers un marché réunissant producteurs, artisans et créateurs locaux. Rencontrez des passionnés, participez à des ateliers et profitez d’un moment…
©Mairie de Maincy
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