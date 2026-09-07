Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Marché du Terroir et de l’Artisanat d’Art 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les savoir-faire de notre territoire à travers un marché réunissant producteurs, artisans et créateurs locaux. Rencontrez des passionnés, participez à des ateliers et profitez d’un moment convivial au cœur de Maincy.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/

Découvrez les savoir-faire de notre territoire à travers un marché réunissant producteurs, artisans et créateurs locaux. Rencontrez des passionnés, participez à des ateliers et profitez d’un moment…

©Mairie de Maincy