Concert à la Collégiale Collégiale Saint Martin Chablis samedi 27 juin 2026.

Chablis

Concert à la Collégiale

Collégiale Saint Martin 2 Place du Regain Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert Collégiale Saint-Martin de Chablis. .

Collégiale Saint Martin 2 Place du Regain Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert à la Collégiale

L’événement Concert à la Collégiale Chablis a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois