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Concert à la Collégiale Collégiale Saint Martin Chablis

Concert à la Collégiale Collégiale Saint Martin Chablis samedi 27 juin 2026.

Lieu : Collégiale Saint Martin

Adresse : 2 Place du Regain

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chablis

Concert à la Collégiale

Collégiale Saint Martin 2 Place du Regain Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert Collégiale Saint-Martin de Chablis.   .

Collégiale Saint Martin 2 Place du Regain Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert à la Collégiale

L’événement Concert à la Collégiale Chablis a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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