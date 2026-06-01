Concert à la Collégiale Collégiale Saint Martin Chablis
Concert à la Collégiale Collégiale Saint Martin Chablis samedi 27 juin 2026.
Chablis
Concert à la Collégiale
Collégiale Saint Martin 2 Place du Regain Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert Collégiale Saint-Martin de Chablis. .
Collégiale Saint Martin 2 Place du Regain Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert à la Collégiale
L’événement Concert à la Collégiale Chablis a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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