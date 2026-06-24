Concert à la Maison de la Culture ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE Amiens samedi 22 mai 2027.

Amiens

Concert à la Maison de la Culture ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 18:30:00

fin : 2027-05-22 19:30:00

Date(s) :

2027-05-22

ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

NICOLAS ELLIS, DIRECTION

SAM 22 MAI 2027 · 18H30

GRAND THÉÂTRE

Une cathédrale symphonique

À quelques jours des célébrations du 115ème anniversaire de sa disparition de Gustav Mahler, c’est avec l’immense 5ème Symphonie que l’Orchestre de Picardie, uni à l’Orchestre de Bretagne, vous donne rendez-vous. Principalement connue dans le monde entier pour son quatrième mouvement, adagietto, qui hante pour l’éternité Mort à Venise de Visconti, elle confirme que Mahler est la clef de voûte entre le XIXème siècle des romantiques les plus débridés, et le XXème siècle de tous les traumatismes. Entre lumière grandiose et lames de fond harmoniques, cette partition aussi tempêtueuse que vivante aura bien besoin de deux orchestres pour en faire sonner toutes les nuances.

Programme

Gustav Mahler

Symphonie n°5

SAM 22 MAI 2027 • 18H30

Musique symphonique

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h environ

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

NICOLAS ELLIS, DIRECTION

SAM 22 MAI 2027 · 18H30

GRAND THÉÂTRE

Une cathédrale symphonique

À quelques jours des célébrations du 115ème anniversaire de sa disparition de Gustav Mahler, c’est avec l’immense 5ème Symphonie que l’Orchestre de Picardie, uni à l’Orchestre de Bretagne, vous donne rendez-vous. Principalement connue dans le monde entier pour son quatrième mouvement, adagietto, qui hante pour l’éternité Mort à Venise de Visconti, elle confirme que Mahler est la clef de voûte entre le XIXème siècle des romantiques les plus débridés, et le XXème siècle de tous les traumatismes. Entre lumière grandiose et lames de fond harmoniques, cette partition aussi tempêtueuse que vivante aura bien besoin de deux orchestres pour en faire sonner toutes les nuances.

Programme

Gustav Mahler

Symphonie n°5

SAM 22 MAI 2027 • 18H30

Musique symphonique

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h environ

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

NICOLAS ELLIS, CONDUCTOR

SAT, MAY 22, 2027 %B7 6:30 PM

GRAND TH%C9%C2TRE

A Symphonic Cathedral

Just a few days before the celebrations marking the 115th anniversary of Gustav Mahler’s death, the Orchestre de Picardie, joined by the Orchestre de Bretagne, invites you to experience his monumental 5th Symphony. Known worldwide primarily for its fourth movement, the Adagietto—which haunts Visconti’s *Death in Venice* for all eternity—this work reaffirms that Mahler is the keystone linking the 19thof the most unbridled Romantics and the 20th century of all its traumas. Between grandiose light and harmonic undercurrents, this score—as tempestuous as it is vibrant—will indeed require two orchestras to bring out all its nuances.

Program

Gustav Mahler

Symphony No. 5

SAT, MAY 22, 2027, 6:30 PM

Symphonic Music

Grand Théâtre

Price: 3–11 €30

Approx. 1 hour

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Concert à la Maison de la Culture ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS