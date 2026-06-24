Concert à la Maison de la Culture ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE Amiens
Concert à la Maison de la Culture ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE Amiens samedi 22 mai 2027.
Amiens
Concert à la Maison de la Culture ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 18:30:00
fin : 2027-05-22 19:30:00
Date(s) :
2027-05-22
ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
NICOLAS ELLIS, DIRECTION
SAM 22 MAI 2027 · 18H30
GRAND THÉÂTRE
Une cathédrale symphonique
À quelques jours des célébrations du 115ème anniversaire de sa disparition de Gustav Mahler, c’est avec l’immense 5ème Symphonie que l’Orchestre de Picardie, uni à l’Orchestre de Bretagne, vous donne rendez-vous. Principalement connue dans le monde entier pour son quatrième mouvement, adagietto, qui hante pour l’éternité Mort à Venise de Visconti, elle confirme que Mahler est la clef de voûte entre le XIXème siècle des romantiques les plus débridés, et le XXème siècle de tous les traumatismes. Entre lumière grandiose et lames de fond harmoniques, cette partition aussi tempêtueuse que vivante aura bien besoin de deux orchestres pour en faire sonner toutes les nuances.
Programme
Gustav Mahler
Symphonie n°5
SAM 22 MAI 2027 • 18H30
Musique symphonique
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h environ
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
NICOLAS ELLIS, DIRECTION
SAM 22 MAI 2027 · 18H30
GRAND THÉÂTRE
Une cathédrale symphonique
À quelques jours des célébrations du 115ème anniversaire de sa disparition de Gustav Mahler, c’est avec l’immense 5ème Symphonie que l’Orchestre de Picardie, uni à l’Orchestre de Bretagne, vous donne rendez-vous. Principalement connue dans le monde entier pour son quatrième mouvement, adagietto, qui hante pour l’éternité Mort à Venise de Visconti, elle confirme que Mahler est la clef de voûte entre le XIXème siècle des romantiques les plus débridés, et le XXème siècle de tous les traumatismes. Entre lumière grandiose et lames de fond harmoniques, cette partition aussi tempêtueuse que vivante aura bien besoin de deux orchestres pour en faire sonner toutes les nuances.
Programme
Gustav Mahler
Symphonie n°5
SAM 22 MAI 2027 • 18H30
Musique symphonique
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h environ
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
NICOLAS ELLIS, CONDUCTOR
SAT, MAY 22, 2027 %B7 6:30 PM
GRAND TH%C9%C2TRE
A Symphonic Cathedral
Just a few days before the celebrations marking the 115th anniversary of Gustav Mahler’s death, the Orchestre de Picardie, joined by the Orchestre de Bretagne, invites you to experience his monumental 5th Symphony. Known worldwide primarily for its fourth movement, the Adagietto—which haunts Visconti’s *Death in Venice* for all eternity—this work reaffirms that Mahler is the keystone linking the 19thof the most unbridled Romantics and the 20th century of all its traumas. Between grandiose light and harmonic undercurrents, this score—as tempestuous as it is vibrant—will indeed require two orchestras to bring out all its nuances.
Program
Gustav Mahler
Symphony No. 5
SAT, MAY 22, 2027, 6:30 PM
Symphonic Music
Grand Théâtre
Price: 3–11 €30
Approx. 1 hour
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Concert à la Maison de la Culture ORCHESTRE DE PICARDIE & ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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