CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes

Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 00:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Venez au repas et assister au concert !

Au programme 20h Poulet cajun + dessert (18€) sur réservation.

A partir de 21h concert avec Andrew Martins, le solo D’Enzo Dupont. Il vous propose un concert solo énergique et accessible, idéal pour se remémorer les grands classiques rock 60’s/70’s (gratuit).

Informations et réservations au 05.63.98.32.48. .

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48

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English :

Come and enjoy the meal and the concert!

L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE