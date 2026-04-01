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CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes vendredi 10 avril 2026.

Lieu : LA SOURCE

Adresse : 38 Rue de la Fontaine

Ville : 81540 Les Cammazes

Département : Tarn

Début : 2026-04-10T20:00:00

Fin : 2026-04-10T00:00:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 00:00:00

Date(s) :
2026-04-10

Venez au repas et assister au concert !
Au programme 20h Poulet cajun + dessert (18€) sur réservation.
A partir de 21h concert avec Andrew Martins, le solo D’Enzo Dupont. Il vous propose un concert solo énergique et accessible, idéal pour se remémorer les grands classiques rock 60’s/70’s (gratuit).
Informations et réservations au 05.63.98.32.48.   .

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48 

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English :

Come and enjoy the meal and the concert!

L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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