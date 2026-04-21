CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes

Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez au repas et assister au concert !

Au programme à La Source vendredi 24 avril

20h Repas sur réservation par téléphone

21h Concert avec entrée libre Bordario Swing Blues Gospel (contrebasse, guitare et harmonica)

Informations et réservations au 05.63.98.32.48. .

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48

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English :

Come and enjoy the meal and the concert!

L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE