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CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES LA SOURCE Les Cammazes vendredi 8 mai 2026.

Lieu : LA SOURCE

Adresse : 38 Rue de la Fontaine

Ville : 81540 Les Cammazes

Département : Tarn

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Les Cammazes

CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Venez au repas et assister au concert !
Au programme à La Source vendredi 24 avril

20h Repas sur réservation par téléphone

21h Concert avec entrée libre Marine M. Godon Blues Soul (guitare et voix)

Informations et réservations au 05.63.98.32.48.   .

LA SOURCE 38 Rue de la Fontaine Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 98 32 48 

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English :

Come and enjoy the meal and the concert!

L’événement CONCERT A LA SOURCE LES CAMMAZES Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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