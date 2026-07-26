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Concert à l’atelier au Musée de la Vie romantique : accompagnement au piano Musée de la Vie romantique Paris

mardi 15 décembre 2026 · Musée de la Vie romantique · Paris

Concert à l’atelier au Musée de la Vie romantique : accompagnement au piano Musée de la Vie romantique Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Musée de la Vie romantique
Adresse
16 rue Chaptal
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Élèves de la classe d’accompagnement au piano d’Ariane Jacob
Élèves des classes instrumentales

Les élèves des classes d’accompagnement au piano et instrumentales proposent une programmation au Musée de la Vie romantique
Le mardi 15 décembre 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-15T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-15T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-15T18:30:00+02:00_2026-12-15T19:30:00+02:00

Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal  75009 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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