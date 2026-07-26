Concert à l’atelier au Musée de la Vie romantique : accompagnement au piano Musée de la Vie romantique Paris

mardi 15 décembre 2026 · Musée de la Vie romantique · Paris

Informations pratiques

Élèves de la classe d’accompagnement au piano d’Ariane Jacob

Élèves des classes instrumentales

Les élèves des classes d’accompagnement au piano et instrumentales proposent une programmation au Musée de la Vie romantique

Le mardi 15 décembre 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-15T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-15T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-15T18:30:00+02:00_2026-12-15T19:30:00+02:00

Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris

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