AGENDA · Paris
Concert à l’atelier au Musée de la Vie romantique : parcours d’excellence Musée de la Vie romantique Paris
mardi 13 octobre 2026 · Musée de la Vie romantique · Paris
Informations pratiques
Musique de chambre
Élèves du Parcours d’excellence en interprétation musicale
Les élèves du Parcours d’excellence en interprétation musicale proposent une programmation au Musée de la Vie romantique
Le mardi 13 octobre 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-13T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-13T18:30:00+02:00_2026-10-13T19:30:00+02:00
Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris
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