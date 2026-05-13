Concert à l’Hôtel de la Marine avec le conservatoire Camille Saint-Saëns, Hôtel de la Marine, Paris
Concert à l’Hôtel de la Marine avec le conservatoire Camille Saint-Saëns, Hôtel de la Marine, Paris samedi 23 mai 2026.
Concert à l’Hôtel de la Marine avec le conservatoire Camille Saint-Saëns Samedi 23 mai, 19h30 Hôtel de la Marine Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’Hôtel de la Marine accueille les élèves du conservatoire Camille Saint-Saëns autour d’un programme musical sur-mesure, entre musique de chambre et jazz, au sein des salons d’apparat et de la cour d’honneur.
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://www.hotel-de-la-marine.paris
Concert du conservatoire Camille Saint-Saëns
© Hôtel de la Marine
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