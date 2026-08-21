Concert à l’Hôtel des Sibylles, Hôtel des Sibylles, Châtellerault
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Sibylles · Châtellerault
Informations pratiques
Concert à l’Hôtel des Sibylles Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Hôtel des Sibylles Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Découvrez des pièces musicales issues du répertoire du monde arabe, interprétées par la classe de oud et de percussions orientales du conservatoire Clément-Janequin de Châtellerault.
Hôtel des Sibylles 153 – 155 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 02 84 37 L’hôtel des Sibylles date de la première moitié du XVIe siècle. Il doit son nom aux médaillons sculptés qui ornent sa façade (alternance de prophètes et de sibylles).
Présentation de pièces musicales du répertoire du monde arabe avec la classe de oud et percussions orientales du concervatoire Clément Jannequin de Châtellerault
© Grand Châtellerault
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Festival manga rétro jeunesse Parc des Exposition du Chillou Châtellerault 21 août 2026
- Bistrot Guinguette à Targé Salle de la Grange Châtellerault 21 août 2026
- 2046 Loft Cinémas Châtellerault 21 août 2026
- Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault 22 août 2026
- La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine Cocottes & Colibri Châtellerault 24 août 2026