Concert, Abbatiale Saint-Michel, Nantua
samedi 11 juillet 2026 · Abbatiale Saint-Michel · Nantua
Informations pratiques
Concert Samedi 11 juillet, 20h30 Abbatiale Saint-Michel Ain
Entrée : 25 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-11T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-11T22:30:00+02:00
Samedi 11 juillet à 20h30 en l’abbatiale Saint-Michel de Nantua, Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène proposent un voyage musical, avec un répertoire sacré et profane, dans l’âme corse et de ses mystères pour révéler l’invisible.
Un concert unique avec des voix envoutantes !
Abbatiale Saint-Michel 4 impasse du cloître 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 75 10 41 »}]
Polyphonies corses Nantua Choeur de Sartène Jean-Paul Poletti concert
@choeurdeSartène
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