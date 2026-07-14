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AGENDA · Chanteuges

Concert | Abbaye Chanteuges Chanteuges

samedi 1 août 2026 · Chanteuges

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Abbaye
Ville
43300 Chanteuges
Département
Haute-Loire
Tarif

Chanteuges

Concert | Abbaye Chanteuges

Abbaye Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concert piano et quintette à cordes. Tarifs plein 18€ / Réduit 14€. Organisé par les Musicales du Haut-Allier.
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Abbaye Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Piano and string quintet concert. Full price: 18? / Reduced price: 14?. Organized by Les Musicales du Haut-Allier.

L’événement Concert | Abbaye Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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