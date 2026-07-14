Informations pratiques

Chanteuges

Concert | Abbaye Chanteuges

Abbaye Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concert piano et quintette à cordes. Tarifs plein 18€ / Réduit 14€. Organisé par les Musicales du Haut-Allier.

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Abbaye Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Piano and string quintet concert. Full price: 18? / Reduced price: 14?. Organized by Les Musicales du Haut-Allier.

L’événement Concert | Abbaye Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier