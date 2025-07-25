Fête à la Gravière | Chanteuges Chanteuges

Fête à la Gravière | Chanteuges

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

2026-07-26

Fête à la Gravière avec vide grenier, concours de pétanque à 14h et concert à 16h.

Restauration et buvette sur place et divers animations

En soirée bal gratuit et karaoké

Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87 mairie.chanteuges@wanadoo.fr

Fête à la Gravière with garage sale, pétanque competition at 2pm and concert at 4pm.

Catering and refreshments on site, plus various entertainment

In the evening, free dance and karaoke

