Fête à la Gravière | Chanteuges Chanteuges

Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
2026-07-26
Fête à la Gravière avec vide grenier, concours de pétanque à 14h et concert à 16h.
Restauration et buvette sur place et divers animations
En soirée bal gratuit et karaoké
Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87 mairie.chanteuges@wanadoo.fr
English :
Fête à la Gravière with garage sale, pétanque competition at 2pm and concert at 4pm.
Catering and refreshments on site, plus various entertainment
In the evening, free dance and karaoke
