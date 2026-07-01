UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chanteuges

Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges La Gravières Chanteuges

samedi 25 juillet 2026 · La Gravières · Chanteuges

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
La Gravières
Adresse
Chanteuges
Ville
43300 Chanteuges
Département
Haute-Loire
Tarif

Chanteuges

Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges

La Gravières Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Vide grenier à la Gravière de Chanteuges au bord de l’eau avec buvette et barbecue.
  .

La Gravières Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 91 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard sale at La Gravière de Chanteuges by the water, featuring a refreshment stand and barbecue.

L’événement Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Chanteuges (Haute-Loire)