Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges La Gravières Chanteuges
samedi 25 juillet 2026 · La Gravières · Chanteuges
Informations pratiques
Chanteuges
Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges
La Gravières Chanteuges Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Vide grenier à la Gravière de Chanteuges au bord de l’eau avec buvette et barbecue.
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La Gravières Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 91 44
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English :
Yard sale at La Gravière de Chanteuges by the water, featuring a refreshment stand and barbecue.
L’événement Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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