Informations pratiques

Chanteuges

Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges

La Gravières Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Vide grenier à la Gravière de Chanteuges au bord de l’eau avec buvette et barbecue.

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La Gravières Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 91 44

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English :

Yard sale at La Gravière de Chanteuges by the water, featuring a refreshment stand and barbecue.

L’événement Vide-grenier de la Gravière de Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier