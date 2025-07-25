Vide grenier | La Gravière La Gravière Chanteuges

Vide grenier | La Gravière

La Gravière La Gravière de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier organisé pour la Fête de la Gravière de Chanteuges à l’ombre au bord de l’eau.

.

La Gravière La Gravière de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 91 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized for the Fête de la Gravière de Chanteuges in the shade by the water.

L’événement Vide grenier | La Gravière Chanteuges a été mis à jour le 2025-07-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier