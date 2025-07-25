Vide grenier | La Gravière La Gravière Chanteuges
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
2026-07-26
Vide grenier organisé pour la Fête de la Gravière de Chanteuges à l’ombre au bord de l’eau.
La Gravière La Gravière de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 91 44
English :
Flea market organized for the Fête de la Gravière de Chanteuges in the shade by the water.
