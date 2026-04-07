SORTIE NATURE | ECHO NOCTURNE Chanteuges
SORTIE NATURE | ECHO NOCTURNE Chanteuges jeudi 30 juillet 2026.
Chanteuges
SORTIE NATURE | ECHO NOCTURNE
Cloître du prieuré Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Un spectacle entre une trapéziste, un naturaliste et un musicien pour aborder avec sensibilité le monde fascinant des chauves-souris.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Langeac.
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Cloître du prieuré Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 ot.langeac@rivesduhautallier.fr
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English :
A show featuring a trapeze artist, a naturalist and a musician, with a sensitive approach to the fascinating world of bats.
Reservations required at the Langeac tourist office.
L’événement SORTIE NATURE | ECHO NOCTURNE Chanteuges a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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