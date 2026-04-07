Chanteuges

SORTIE NATURE | ECHO NOCTURNE

Cloître du prieuré Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Un spectacle entre une trapéziste, un naturaliste et un musicien pour aborder avec sensibilité le monde fascinant des chauves-souris.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Langeac.

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Cloître du prieuré Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 ot.langeac@rivesduhautallier.fr

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English :

A show featuring a trapeze artist, a naturalist and a musician, with a sensitive approach to the fascinating world of bats.

Reservations required at the Langeac tourist office.

L’événement SORTIE NATURE | ECHO NOCTURNE Chanteuges a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier