UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chanteuges

Soirée Concerto Chanteuges

samedi 1 août 2026 · Chanteuges

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Prieuré de Chanteuges
Ville
43300 Chanteuges
Département
Haute-Loire
Tarif
18 18 18

Chanteuges

Soirée Concerto

Prieuré de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Oeuvres de Berg, Wagner/liszt et Beethoveen
Niels Armand-Hasselweiler piano
Chimène Suquaire et Elise Farnan violon
Pablo Contreras Alto
Aïlen Briatico-Golberg et Anna de Belsunce Violoncelles
  .

Prieuré de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Works by Berg, Wagner/Liszt, and Beethoven
Niels Armand-Hasselweiler piano
Chimène Suquaire and Elise Farnan violin
Pablo Contreras viola
Aeflen Briatico-Golberg and Anna de Belsunce cellos

L’événement Soirée Concerto Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Chanteuges (Haute-Loire)