Informations pratiques

Chanteuges

Soirée Concerto

Prieuré de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Oeuvres de Berg, Wagner/liszt et Beethoveen

Niels Armand-Hasselweiler piano

Chimène Suquaire et Elise Farnan violon

Pablo Contreras Alto

Aïlen Briatico-Golberg et Anna de Belsunce Violoncelles

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Prieuré de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78

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English :

Works by Berg, Wagner/Liszt, and Beethoven

Niels Armand-Hasselweiler piano

Chimène Suquaire and Elise Farnan violin

Pablo Contreras viola

Aeflen Briatico-Golberg and Anna de Belsunce cellos

L’événement Soirée Concerto Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier