Soirée Concerto Chanteuges
samedi 1 août 2026 · Chanteuges
Informations pratiques
Chanteuges
Soirée Concerto
Prieuré de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Oeuvres de Berg, Wagner/liszt et Beethoveen
Niels Armand-Hasselweiler piano
Chimène Suquaire et Elise Farnan violon
Pablo Contreras Alto
Aïlen Briatico-Golberg et Anna de Belsunce Violoncelles
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Prieuré de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78
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English :
Works by Berg, Wagner/Liszt, and Beethoven
Niels Armand-Hasselweiler piano
Chimène Suquaire and Elise Farnan violin
Pablo Contreras viola
Aeflen Briatico-Golberg and Anna de Belsunce cellos
L’événement Soirée Concerto Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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