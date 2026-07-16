Concert de Clôture des Musicales en Haut-Allier Chanteuges
dimanche 2 août 2026 · Chanteuges
Informations pratiques
Chanteuges
Concert de Clôture des Musicales en Haut-Allier
Prieuré de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Oeuvres de Debussy, Poulenc et Rachmaninov
Anna de Belsunce Viloncelle
Aliénor Lamarca Piano
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Prieuré de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78
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English :
Works by Debussy, Poulenc, and Rachmaninoff
Anna de Belsunce Cello
Aliénor Lamarca Piano
L’événement Concert de Clôture des Musicales en Haut-Allier Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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