Informations pratiques

Chanteuges

Concert de Clôture des Musicales en Haut-Allier

Prieuré de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Oeuvres de Debussy, Poulenc et Rachmaninov

Anna de Belsunce Viloncelle

Aliénor Lamarca Piano

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Prieuré de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78

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English :

Works by Debussy, Poulenc, and Rachmaninoff

Anna de Belsunce Cello

Aliénor Lamarca Piano

L’événement Concert de Clôture des Musicales en Haut-Allier Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier