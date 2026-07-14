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AGENDA · Chanteuges

Concert | Abbaye Chanteuges Chanteuges

dimanche 2 août 2026 · Chanteuges

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Abbaye
Ville
43300 Chanteuges
Département
Haute-Loire
Tarif

Chanteuges

Concert | Abbaye Chanteuges

Abbaye Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

€ | Réduit Concert piano et violoncelle. oeuvres de Debussy, Poulenc et Rachmaninov pour violoncelle et piano . Tarif plein 18€ | Réduit 14€
  .

Abbaye Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mairie.chanteuges@wanadoo.fr

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English :

? | Reduced: Piano and cello concert. Works by Debussy, Poulenc, and Rachmaninoff for cello and piano. Full price: 18? | Reduced: 14?

L’événement Concert | Abbaye Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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