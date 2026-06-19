Concert accoustique à la Pierre Branlante Pierre Branlante Cieux

Cieux

Concert accoustique à la Pierre Branlante

Pierre Branlante Lieu-dit Lavaud Cieux Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Profitez du cadre magique de la pierre branlante pour ce concert acoustique où se présenteront plusieurs intervenants fidèles et des surprises. Vous trouverez de quoi boire et de la petite restauration en vente sur place. Sur réservation. .

Pierre Branlante Lieu-dit Lavaud Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 33 23

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English : Concert accoustique à la Pierre Branlante

L’événement Concert accoustique à la Pierre Branlante Cieux a été mis à jour le 2026-06-19 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin