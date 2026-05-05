Concert Ady Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Ady

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Ady, one woman show Blues. Ady, percussions aux pieds, guitare ou cigare box en main mêle avec modernité Blues, Boogie et Rock’n’Roll dans ce projet unique en France. Elle vous dévoile, seule en scène, un son brut et sans dentelle. À travers ses compositions elle vous parle de

ce qu’elle connait le mieux être une Femme. Sparkling Blues & Red Wine Boogie ✨ Feminist Blues Rock & Boogie 2025 International Blues Challenge official Challenger 2024 France Blues Challenge Winner .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Ady

L’événement Concert Ady Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine