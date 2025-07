Concert « Alain Chamfort » Espace Culturel René Cassin La Gare Fontenay-le-Comte

Concert « Alain Chamfort »

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17 22:15:00

2026-03-17

Avec deux nominations aux Victoires de la musique 2025, le dandy chic de la scène musicale française Alain Chamfort viendra nous présenter son nouvel album L’impermanence.

Après L’Impermanence, Alain Chamfort n’enregistrera plus d’album. Et c’est lui qui en a décidé ainsi. Ce n’est pas qu’il ne composera plus ni n’enregistrera plus. Mais sans doute plus un album . Point d’orgue à une carrière discographique démarrée il y a un peu plus de 50 ans, L’Impermanence ressemble à une œuvre majeure. Profonde. Poignante.

Interprète un peu malgré lui, ce compositeur d’exception a toujours inspiré les grands auteurs à travers les décennies. De Serge Gainsbourg à Pierre-Dominique Burgaud (dont l’écriture atteint ici des cimes peu fréquentées) en passant par Jacques Duval (qui signe avec Tout s’arrange à la fin un retour inattendu), on est au fond en droit de se demander qui aura inspiré l’autre ?

Alain Chamfort livre ici un album tel un acte de courage, un pied de nez à l’époque. Car ici, le moindre mot, la moindre note, le moindre son ne sont pas nés…

Une chance unique de vivre un moment privilégié avec cet artiste dont les notes iconiques de Manureva ou encore La fièvre dans le sang raisonneront en vous !

Chanson

Durée 1h45

Placement libre assis

Tarif A 22€ à 33€ .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

With two nominations at the 2025 Victoires de la Musique awards, the dandy chic of the French music scene Alain Chamfort will be on hand to present his new album L?impermanence.

German :

Mit zwei Nominierungen für die Victoires de la musique 2025 wird der Dandy-Chic der französischen Musikszene, Alain Chamfort, zu uns kommen und sein neues Album L’impermanence vorstellen.

Italiano :

Con due nomination ai premi Victoires de la musique 2025, il dandy chic della scena musicale francese Alain Chamfort sarà presente per presentare il suo nuovo album L’impermanence.

Espanol :

Con dos nominaciones en los premios Victoires de la musique 2025, el dandy chic de la escena musical francesa Alain Chamfort estará presente para presentar su nuevo álbum L’impermanence.

