Concert Alliance à l’église Monistrol-sur-Loire
dimanche 4 octobre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Concert Alliance à l’église
Eglise Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le quintette de cuivres ALLIANCE revient en concert !
C’est un ensemble inhabituel qui vient se produire grâce aux Amis du Château, dans le cadre magnifique de la Collégiale Saint-Marcellin
Deux trompettes, un trombone, un tuba, un cor.
.
Eglise Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ALLIANCE brass quintet is back in concert!
This unique ensemble will be performing, courtesy of the Amis du Château, in the magnificent setting of the Collégiale Saint-Marcellin:
Two trumpets, one trombone, one tuba, and one French horn.
L’événement Concert Alliance à l’église Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)
- Braderie du Secours Catholique Maison Paroissiale Monistrol-sur-Loire 11 septembre 2026
- Saison Culturelle Pop chef Soirée de présentation La Capitelle Monistrol-sur-Loire 11 septembre 2026
- Défilé des classes en 6 Monistrol-sur-Loire 13 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Monistrol-sur-Loire 18 septembre 2026
- Visite des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire, Eglise de Monistrol-sur-Loire, Monistrol-sur-Loire 18 septembre 2026