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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

Concert Alliance à l’église Monistrol-sur-Loire

dimanche 4 octobre 2026 · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Eglise
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Concert Alliance à l’église

Eglise Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Le quintette de cuivres ALLIANCE revient en concert !
C’est un ensemble inhabituel qui vient se produire grâce aux Amis du Château, dans le cadre magnifique de la Collégiale Saint-Marcellin
Deux trompettes, un trombone, un tuba, un cor.
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Eglise Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

The ALLIANCE brass quintet is back in concert!
This unique ensemble will be performing, courtesy of the Amis du Château, in the magnificent setting of the Collégiale Saint-Marcellin:
Two trumpets, one trombone, one tuba, and one French horn.

L’événement Concert Alliance à l’église Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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