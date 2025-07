Concert « Alphonse Bisaillon Etienne Fletcher » Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

2026-03-14

Un double plateau à savourer dans l’intimité du Théâtre municipal et dans le cadre de la semaine de la Francophonie.

Originaire de St-Hyacinthe au Québec, le jeune Alphonse Bisaillon a la fougue d’un Charlebois et la gaminerie d’un Boris Vian.

Sur scène, c’est la simplicité désarmante d’un solo en piano voix, qui laisse tout le champ libre à sa virtuosité et son charisme pour nous séduire et faire de ses concerts une rencontre marquante pour quiconque y assiste. Alphonse, ça peut sembler compliqué, mais c’est simple et brut, le tout traversé d’une énergie punk et d’une autodérision à tout casser !

Il se dégage de l’univers d’Étienne Fletcher quelque chose de résolument touchant. De douces égratignures dans la voix, l’auteur- compositeur-interprète trouve les mots, les bons, pour traduire en chansons la vie, la mort, et ce qui respire entre les deux. Étienne Fletcher propose un spectacle intime allant du rock au blues, du folk au pop, et portant en son cœur la fierté francophone de l’Ouest canadien.

Chanson

Durée 2h avec entracte

Placement numéroté

Tarif B 15€ à 25€

Production Horizons et Limouzart .

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

A double bill to be enjoyed in the intimacy of the Théâtre municipal and as part of the Semaine de la Francophonie.

German :

Eine Doppelbühne, die in der Intimität des Stadttheaters und im Rahmen der Woche der Frankophonie genossen werden kann.

Italiano :

Un doppio spettacolo da gustare nell’intimità del Théâtre municipal e nell’ambito della Semaine de la Francophonie.

Espanol :

Un programa doble para disfrutar en la intimidad del Théâtre municipal y en el marco de la Semaine de la Francophonie.

