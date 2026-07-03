Concert : Alysse guitare & voix Feuille Blanche, Café Noir Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris
Informations pratiques
Guitare-voix, des compositions et des reprises, qui sont principalement des chansons françaises.
Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion dans un lieu intimiste et cosy.
Pourquoi un chapeau ?
À Feuille Blanche Café Noir, nous avons choisi de rendre la culture accessible tout en rémunérant les artistes qui viennent partager leur univers.
Plutôt qu’un billet d’entrée imposé, nous fonctionnons avec une participation libre au chapeau et une consommation sur place.
Pour vous donner un ordre d’idée, une place de cinéma coûte aujourd’hui souvent entre 10 et 15 euros. Ici, vous profitez d’un concert en petit comité, dans un cadre chaleureux, avec la possibilité d’échanger directement avec les artistes.
Si vous avez aimé le spectacle, nous vous invitons à soutenir généreusement les musiciens. Votre participation permet de rémunérer les artistes et de continuer à faire vivre ce lieu culturel indépendant au cœur des Batignolles.
Guitare-voix, des compositions et des reprises, qui sont principalement des chansons françaises. Un moment musical sincère, vivant et chargé d’émotion, dans un lieu intimiste et cosy.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : 1 consommation minimum + chapeau pour l’artiste (5 euros minimum).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
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