Concert Amel BENT

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Amel Bent est de retour. 490 jours. 490 jours de silence.

Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé.

Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités.

Son 8ᵉ album est brut, poignant et sans filtre.

Amel comme on l’aime pertinente, impertinente, incisive, impudique.

Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses 20 ans de carrière

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Amel Bent is back. 490 days. 490 days of silence.

Not a word on the networks, not an interview, not a TV appearance.

Sleepless nights writing and composing, unloading his wounds, his sorrows, his strengths, his weaknesses and his truths.

Her 8? album is raw, poignant and unfiltered.

Amel as we love her: relevant, impertinent, incisive, impudent.

She returns stronger and freer than ever, and invites us to celebrate her 20-year career

L’événement Concert Amel BENT Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS