Concert Amours d’été Voix envoûtantes & rythmes lumineux entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Nancy

dimanche 19 juillet 2026 · entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Amours d’été Voix envoûtantes & rythmes lumineux

entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Parc Sainte-Marie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 16:30:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Line-up du jour :

16h30 Essiana (Nancy)

18h Ladislava (Nancy)Tout public

0 .

entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Parc Sainte-Marie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

Today’s Lineup%A0:

4:30 p.m. Essiana (Nancy)

6:00 p.m. Ladislava (Nancy)

L’événement Concert Amours d’été Voix envoûtantes & rythmes lumineux Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY