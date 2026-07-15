Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy
dimanche 19 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Dimanche Acoustique
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 21:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Dimanche Acoustique.Tout public
0 .
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Acoustic Sunday.
L’événement Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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