Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

dimanche 19 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Dimanche Acoustique

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dimanche Acoustique.Tout public

0 .

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Acoustic Sunday.

L’événement Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY