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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

dimanche 19 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers
Adresse
Guinguette La Cageot'Folles Parc Charles III
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Spectacle, représentation Dimanche Acoustique

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Dimanche Acoustique.Tout public
0  .

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Acoustic Sunday.

L’événement Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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