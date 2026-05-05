Concert Angie Palmer Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Angie Palmer Le Coupe Gorge Parthenay samedi 13 juin 2026.
Parthenay
Concert Angie Palmer
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Angie Palmer (Blues, Country) en concert. Dans The Blues Rider. Au Royaume-Uni elle a partagé la scène avec beaucoup de grands joueurs et des chanteuses de blues, comme Jeff Beck, Alvin Lee, Gary Moore, Jack Bruce, Leslie West Montain, Joe Bonamassa and Wilco Collins/Dr Feelgood. Elle a également participé à de nombreux festivals tant à l’étranger qu’en France. C’est du lourd, à ne pas manquer .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Angie Palmer
L’événement Concert Angie Palmer Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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