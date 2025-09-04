Concert anniversaire des 10 ans de Drômans Cadences Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

Concert anniversaire des 10 ans de Drômans Cadences

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 19 EUR

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Venez célébrer le 1er concert anniversaire de Drômans Cadences avec la famille Michel, la compositrice Camille Pépin et leurs amis musiciens !



Nous vous inviterons à souffler les bougies et partager le gâteau pendant l’entracte !

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com

English :

Come celebrate Drômans Cadences’ 1st anniversary concert with the Michel family, composer Camille Pépin and their musician friends!



We’ll invite you to blow out the candles and share the cake during intermission!

