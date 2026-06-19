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Concert annuel Sauzé-Vaussais

Concert annuel Sauzé-Vaussais

Concert annuel Sauzé-Vaussais vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle socio-culturelle

Ville : 79190 Sauzé-Vaussais

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Sauzé-Vaussais

Concert annuel

Salle socio-culturelle Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

CONCERT ANNUEL DIRIGE PAR JEAN-FRANCOIS LUCAS CHEF DE CHOEUR ET PIANISTE   .

Salle socio-culturelle Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 41 20  choraleatraverschants79@yahoo.fr

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English : Concert annuel

L’événement Concert annuel Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois

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