Concert annuel Sauzé-Vaussais
Concert annuel Sauzé-Vaussais vendredi 19 juin 2026.
Sauzé-Vaussais
Concert annuel
Salle socio-culturelle Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
CONCERT ANNUEL DIRIGE PAR JEAN-FRANCOIS LUCAS CHEF DE CHOEUR ET PIANISTE .
Salle socio-culturelle Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 41 20 choraleatraverschants79@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert annuel
L’événement Concert annuel Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres)
- Fête de la musique place des Halles Sauzé-Vaussais 20 juin 2026
- Fête de l’école Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais 26 juin 2026
- Barbecue convivial à Montalembert Sauzé-Vaussais 26 juin 2026
- Café réparation Sauzé-Vaussais 27 juin 2026
- Feu de la Saint-Jean Sauzé-Vaussais 27 juin 2026