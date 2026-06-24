Concert Antonio Castillo Trio La Sirène La Rochelle
jeudi 8 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Antonio Castillo Trio
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Le projet réunit Antonio Castillo à la clarinette basse et au saxophone, Gaspard Monjauze à la batterie et Tom Charlot au piano.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
The project features Antonio Castillo on bass clarinet and saxophone, Gaspard Monjauze on drums, and Tom Charlot on piano.
L’événement Concert Antonio Castillo Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle
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