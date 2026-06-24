Concert Antonio Castillo Trio La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Antonio Castillo Trio

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Le projet réunit Antonio Castillo à la clarinette basse et au saxophone, Gaspard Monjauze à la batterie et Tom Charlot au piano.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

The project features Antonio Castillo on bass clarinet and saxophone, Gaspard Monjauze on drums, and Tom Charlot on piano.

L’événement Concert Antonio Castillo Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle