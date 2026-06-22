CONCERT Arko Quartet Salle des Fêtes du Langon Fontenay-le-Comte vendredi 6 novembre 2026.

Fontenay-le-Comte

CONCERT Arko Quartet

Salle des Fêtes du Langon Place des Anciens Combattants Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off

Jazz cubain

E. Pelé (piano), M. Moreno (voix), G.

Ventroux (contrebasse), G.O. Palacios (percussions)

Organisé par l’association L’animation Langonnaise au profit du téléthon .

Salle des Fêtes du Langon Place des Anciens Combattants Fontenay-le-Comte 85370 Vendée Pays de la Loire

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English :

As part of the Camembert Jazz Festival Off

L’événement CONCERT Arko Quartet Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin