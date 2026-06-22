CONCERT Arko Quartet Salle des Fêtes du Langon Fontenay-le-Comte
CONCERT Arko Quartet Salle des Fêtes du Langon Fontenay-le-Comte vendredi 6 novembre 2026.
Fontenay-le-Comte
CONCERT Arko Quartet
Salle des Fêtes du Langon Place des Anciens Combattants Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off
Jazz cubain
E. Pelé (piano), M. Moreno (voix), G.
Ventroux (contrebasse), G.O. Palacios (percussions)
Organisé par l’association L’animation Langonnaise au profit du téléthon .
Salle des Fêtes du Langon Place des Anciens Combattants Fontenay-le-Comte 85370 Vendée Pays de la Loire
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English :
As part of the Camembert Jazz Festival Off
L’événement CONCERT Arko Quartet Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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