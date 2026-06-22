UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT Arko Quartet Salle des Fêtes du Langon Fontenay-le-Comte

CONCERT Arko Quartet Salle des Fêtes du Langon Fontenay-le-Comte vendredi 6 novembre 2026.

Lieu
Salle des Fêtes du Langon
Adresse
Place des Anciens Combattants
Ville
85370 Fontenay-le-Comte
Département
Vendée
Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
14 14

Fontenay-le-Comte

CONCERT Arko Quartet

Salle des Fêtes du Langon Place des Anciens Combattants Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off
Jazz cubain
E. Pelé (piano), M. Moreno (voix), G.
Ventroux (contrebasse), G.O. Palacios (percussions)

Organisé par l’association L’animation Langonnaise au profit du téléthon   .

Salle des Fêtes du Langon Place des Anciens Combattants Fontenay-le-Comte 85370 Vendée Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Camembert Jazz Festival Off

L’événement CONCERT Arko Quartet Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)