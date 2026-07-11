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AGENDA · Pont-à-Mousson

Concert Arme Blindée de Cavalerie Espace Montrichard Pont-à-Mousson

vendredi 12 février 2027 · Espace Montrichard · Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Montrichard
Adresse
Chemin de Montrichard
Ville
54700 Pont-à-Mousson
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Pont-à-Mousson

Concert Arme Blindée de Cavalerie

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Concert de l’Arme Blindée de Cavalerie 

Entrée libre / Concert caritatifTout public
  .

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est   culture.animation@villepam.fr

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English :

Armed Cavalry Band Concert%A0

Free admission / Charity concert

L’événement Concert Arme Blindée de Cavalerie Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON

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