Concert Arme Blindée de Cavalerie Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Concert Arme Blindée de Cavalerie

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Concert de l’Arme Blindée de Cavalerie

Entrée libre / Concert caritatifTout public

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Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

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English :

Armed Cavalry Band Concert%A0

Free admission / Charity concert

L’événement Concert Arme Blindée de Cavalerie Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON