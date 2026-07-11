Concert Arme Blindée de Cavalerie Espace Montrichard Pont-à-Mousson
vendredi 12 février 2027 · Espace Montrichard · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Concert Arme Blindée de Cavalerie
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Concert de l’Arme Blindée de Cavalerie
Entrée libre / Concert caritatifTout public
.
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr
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English :
Armed Cavalry Band Concert%A0
Free admission / Charity concert
L’événement Concert Arme Blindée de Cavalerie Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON
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