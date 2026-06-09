Concert Assassin La Cartonnerie Reims

Reims

Concert Assassin

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:00:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Tout public

Rap ultra-engagé

Assassin est un groupe mythique de hip-hop français, fondé à Paris au milieu des années 1980, emmené par son leader charismatique Rockin’ Squat, figure majeure du rap engagé en France. Précurseur d’un hip-hop conscient et libre, le groupe s’impose dès ses débuts par une parole sans compromis, des textes engagés et une liberté artistique hors normes. Assassin est le premier groupe de rap français à décrocher un disque d’or en totale indépendance en produisant et diffusant sa musique via son propre label, Assassin Productions. Le groupe devient alors une référence incontournable et une influence majeure de cette culture en France et à l’international. Avec plus d’un million d’albums vendus et des titres devenus cultes, Assassin a influencé plusieurs générations d’artistes. En 2026, le groupe signe son grand retour avec un nouvel album et une tournée, fidèle à son ADN militant, créatif et à son exigence artistique. L’Odyssée suit son cours et rien ne l’arrête ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Assassin

L’événement Concert Assassin Reims a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne