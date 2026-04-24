Concert atelier chant trad Montregard
Concert atelier chant trad Montregard mercredi 13 mai 2026.
Montregard
Concert atelier chant trad
salle multi activités Montregard Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
l’atelier chant trad, dirigé par Gaël Bernaud du groupe Les Mécanos, propose une restitution de son travail de l’année.
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salle multi activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
the trad singing workshop, led by Gaël Bernaud from the group Les Mécanos, presents a performance of the year?s work.
L’événement Concert atelier chant trad Montregard a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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