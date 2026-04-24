Montregard

Concert atelier chant trad

salle multi activités Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

l’atelier chant trad, dirigé par Gaël Bernaud du groupe Les Mécanos, propose une restitution de son travail de l’année.

.

salle multi activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the trad singing workshop, led by Gaël Bernaud from the group Les Mécanos, presents a performance of the year?s work.

L’événement Concert atelier chant trad Montregard a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme