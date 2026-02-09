Marché aux fleurs et vente de pain

Montregard Haute-Loire

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Marché aux fleurs où vous trouverez une variété de plantes et de fleurs pour embellir votre jardin ou votre intérieur. Profitez également de la vente de pain cuit au four banal,

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Flower market where you’ll find a variety of plants and flowers to embellish your garden or home. You’ll also be able to buy bread baked in a traditional oven,

L’événement Marché aux fleurs et vente de pain Montregard a été mis à jour le 2026-02-05 par Haut Pays du Velay Tourisme