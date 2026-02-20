Pièce de théâtre à quelle heure on ment? Montregard

Pièce de théâtre à quelle heure on ment?

Salle Multi activités Montregard Haute-Loire

Tarif : – – EUR

gratuit moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’attroup présente sa pièce comique à 20 h. Pièce de Vivien LHERAUX mise en scène par Philippe Parthenay.

10€ gratuit enfants de moins de 16 ans et une collation offerte . Infos et réservation 06 85 67 65 41 ou 07 67 61 76 89

.

Salle Multi activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

L’attroup presents its comedy play at 8 pm. Play by Vivien LHERAUX, directed by Philippe Parthenay.

10? free for children under 16 and a complimentary snack. Info and booking 06 85 67 65 41 or 07 67 61 76 89

