Audioguide: suivez Montregard et écoutez nous! Montregard Haute-Loire

Audioguide: suivez Montregard et écoutez nous! Place de la Mairie 43290 Montregard Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Une façon ludique pour découvrir notre village. Laissez-vous guider par les enfants de l’école St Joseph à travers les rues et écoutez l’histoire du village. Pour cela c’est très simple, il vous suffit d’être équipé d’un smartphone.

https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ +33 4 71 59 95 73

English :

A fun way to discover our village. Let the children of St Joseph’s school guide you through the streets and listen to the history of the village. It’s very simple, all you need is a smartphone.

Deutsch :

Eine spielerische Art, unser Dorf zu entdecken. Lassen Sie sich von den Kindern der St. Joseph-Schule durch die Straßen führen und hören Sie sich die Geschichte des Dorfes an. Dazu ist es ganz einfach, Sie brauchen nur ein Smartphone.

Italiano :

Un modo divertente per scoprire il nostro villaggio. Lasciatevi guidare dai bambini della scuola di San Giuseppe per le strade e ascoltate la storia del villaggio. È molto semplice, basta avere uno smartphone.

Español :

Una forma divertida de descubrir nuestro pueblo. Déjese guiar por los niños de la escuela de San José por las calles y escuche la historia del pueblo. Es muy sencillo, sólo necesitas un smartphone.

