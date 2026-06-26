UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône La Chezotte Ahun

Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône La Chezotte Ahun

Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône La Chezotte Ahun samedi 4 juillet 2026.

Lieu
La Chezotte
Adresse
Château
Ville
23150 Ahun
Département
Creuse
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Ahun

Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône

La Chezotte Château Ahun Creuse

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Laissez-vous envoûter par Les Flûtes du Rhône dans le cadre magique du château de La Chezotte. Un concert exceptionnel. Une soirée musicale unique vous attend !
Réservation conseillée   .

La Chezotte Château Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 52 57 42  alcmcreuse@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône

L’événement Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône Ahun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Ahun (Creuse)