Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône La Chezotte Ahun
Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône La Chezotte Ahun samedi 4 juillet 2026.
Ahun
Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône
La Chezotte Château Ahun Creuse
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Laissez-vous envoûter par Les Flûtes du Rhône dans le cadre magique du château de La Chezotte. Un concert exceptionnel. Une soirée musicale unique vous attend !
Réservation conseillée .
La Chezotte Château Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 52 57 42 alcmcreuse@yahoo.com
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English : Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône
L’événement Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône Ahun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Creuse Sud Ouest
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