Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône La Chezotte Ahun samedi 4 juillet 2026.

Ahun

Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône

La Chezotte Château Ahun Creuse

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Laissez-vous envoûter par Les Flûtes du Rhône dans le cadre magique du château de La Chezotte. Un concert exceptionnel. Une soirée musicale unique vous attend !

Réservation conseillée .

La Chezotte Château Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 52 57 42 alcmcreuse@yahoo.com

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English : Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône

L’événement Concert au Château de La Chezotte Les 40 Flûtistes du Rhône Ahun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Creuse Sud Ouest